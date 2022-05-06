Одесские пиротехники помогли николаевским спасателям отработать почти 500 вызовов и обезвредить снаряды

Одесские пиротехники с 26 апреля по 6 мая помогали николаевским спасателям уничтожать боеприпасы, которыми оккупанты обстреливали жилые кварталы и инфраструктуру.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
На помощь николаевским коллегам направили два пиротехнических расчета аварийно-спасательного отряда специального назначения из Одесской области (10 человек личного состава и 4 спецавтомобиля). За этот период они обследовали 2,8 гектара территории, изъяли и уничтожили 224 взрывоопасных предмета и отработали 459 вызовов.
«Руководство и николаевские спасатели сегодня поблагодарили коллег за плодотворную работу по разминированию территории нашего края. Заместитель начальника Главного управления по реагированию на ЧС Михаил Гриб обратился со словами благодарности и поддержки и вручил благодарственное письмо одесским пиротехникам», - говорится в сообщении.