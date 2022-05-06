«Чоткий паца» из Ровно оказался ветераном войны – он пять лет прослужил в АТО и сейчас защищает Украину

Иван Мартынов, известный интернет-сообществу как «Чоткий паца из Ровно», в реальной жизни является ветераном ВСУ.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Иван прославился из-за фразы «Это мерзость», сказанной об экономической ситуации в 2014 году. Несмотря на широкую популярность видео с Иваном, мало кто знает, что он активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с ВСУ, где отслужил 5 лет. Сегодня он уничтожает оккупантов в составе 68-й отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

- «Дембель» получился не очень продолжительный. После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул, и снова пришлось идти на войну, - рассказывает украинский воин.

Он помнит, как 24 февраля еще сквозь сон услышал летящие российские ракеты.

- Позвонили из сельсовета: Ваня, собирайся! Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате, – вспоминает пехотинец.

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После победы «Чоткий паца» Иван Мартынов планирует жениться и поехать путешествовать – посмотреть мир без рашистской гадости.