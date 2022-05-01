Главари оккупантов Пушилин и Турчак приехали в Херсон и заявили, что будут вывозить украинское зерно в рф

В пятницу, 6 мая, секретарь генсовета «Единой россии» Андрей Турчак и глава террористической «ДНР» Денис Пушилин приехали в Херсон.
Об этом сообщают росСМИ.
Турчак и Пушилин провели переговоры с назначенным оккупантами «главой» херсонской администрации Владимиром Сальдо, а также заверили местных жителей, что «россия тут навсегда».
- Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет, - сказал Пушилин.
По его словам, рф заинтересована в продукции, которая выращивается на территории Херсонской области, и будет вывозиться через ОРДЛО в россию.
- Мы заинтересованы в продукции, которая выращивается на территории Херсонской области. Есть на это спрос. Есть спрос на сырье, ну и конечно же мы готовы помогать в плане реализации продукции, которая будет проходить транзитом в рф и дальше, - говорит террорист.