Главари оккупантов Пушилин и Турчак приехали в Херсон и заявили, что будут вывозить украинское зерно в рф

В пятницу, 6 мая, секретарь генсовета «Единой россии» Андрей Турчак и глава террористической «ДНР» Денис Пушилин приехали в Херсон.

Об этом сообщают росСМИ.

Турчак и Пушилин провели переговоры с назначенным оккупантами «главой» херсонской администрации Владимиром Сальдо, а также заверили местных жителей, что «россия тут навсегда».

- Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет, - сказал Пушилин.

По его словам, рф заинтересована в продукции, которая выращивается на территории Херсонской области, и будет вывозиться через ОРДЛО в россию.