Зеленский вручил новые награды «Крест боевых заслуг» – их получили и Главнокомандующий ВСУ, и сержант

Президент Владимир Зеленский вручил новые боевые знаки отличия независимой Украины – Крест боевых заслуг, введенный указом Главы государства.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Первым кавалером Креста боевых заслуг стал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный, который успешно организовал оборону государства и лично возглавил героическое противостояние ВСУ вторжению рф.

Отличие также получили заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, командир 14-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Охрименко, заместитель командира механизированного батальона 72-й бригады капитан Владислав Калиевский, боевой медик 72-й отдельной механизированной бригады сержант Дарья Мазуренко.

Президент также подписал указ, которым учредил специальное отличие «За мужество и отвагу», и первыми его получили части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины: 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» и 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.