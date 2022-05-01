Домбровская привезла для Николаева два автобуса из Германии

Депутат Николаевского городского совета, глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская привезла для Николаева два современных комфортабельных автобуса Mercedes-Benz из Германии.

Об этом она написала в Телеграмм.

В пятницу, 6 мая, депутат передала их в городскую собственность.

Татьяна Домбровская рассказала, что автобусы удалось получить при содействии Генерального консульства Украины в Гамбурге и инициативы «Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V.».

— Ко мне с первых дней войны обращаются жители Николаева, в первую очередь, женщины с детьми, которым сложно эвакуироваться из города. Городская власть предоставляет наши зеленые автобусы для этого, но их мало, и потому возникла идея помочь городу и найти дополнительные автобусы, на которых можно было бы вывозить горожан, желающих уехать в более безопасное место. После войны, которая, я уверена, закончится нашей победой, эти автобусы будут работать на городских маршрутах общественного транспорта, - рассказала Татьяна Домбровская.

Она сообщила, что автобусы преодолели путь в несколько тысяч километров. Татьяна Домбровская поблагодарила волонтеров-водителей Павла Киданчука, Владимира Рошковского, Александра Степанца, Анатолия Шварока, Олега Иванова, Владимира Лебедева. Она добавила, что в организации доставки автобусов до Николаева участвовал также и мэр Александр Сенкевич.

Автобусы приехали в Николаев не пустыми, а с гуманитарной помощью.

— Я хочу поблагодарить Ассоциацию немецко-украинского сотрудничества, врача Оксану Улан, которые передали для лекарства для областной детской больница и Больницы скорой медицинской помощи Николаева. Также мы получили кресла для людей с инвалидностью, ходунки и костыли, которые будут переданы по назначению, - рассказала Татьяна Домбровская.

Кроме того, при содействии депутата Ивано-Франковского областного совета Арины Сивак в Николаев приехал гуманитарный груз в виде детского питания, памперсов и средств гигиены. Часть гуманитарного груза из Германии Татьяна Домбровская передала украинским военным и жителям Ивано-Франковской области.

Гуманитарную помощь можно получить в гуманитарном штабе Татьяны Домбровской в Николаеве по улице Шнеерсона, 39 со вторника, 10 мая. Контактный телефон: +380737008555.