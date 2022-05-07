Список аптек, которые работают 6 мая на Николаевщине

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07.05.2022 09:46

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 08:30 6 мая.

Перечень обнародовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт