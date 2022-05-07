Менее чем за месяц в Ирпене восстановили разрушенный ж/д мост

В городе Ирпень под Киевом восстановили железнодорожный мост, разрушенный в ходе войны.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

«Сегодня впервые спустя несколько недель на ирпинский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Благодарю руководство и коллектив Укрзалізниці, Министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, руководителя Офиса Президента и нашего Президента за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста!» - написал Маркушин в Telegram.

По словам министр Александра Кубракова, мост отстроили меньше чем за месяц.

«Этот мост был разрушен во время боевых действий Киевской области. Несколько пустых пассажирских вагонов, ехавших тогда эвакуировать жителей, сошли с рельсов. Сегодня вместе с Руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком, главой партии «Слуга Народа» Еленой Шуляк была возможность протестировать восстановленный маршрут», - сообщил Кубраков в Facebook.

Министр инфраструктуры отметил, что по поручению Президента Украины, сразу после деоккупации региона приступили к восстановлению железнодорожных и автомобильных мостов и путепроводов. За это время в Киевской области уже удалось возобновить движение на 30 переправах.

Также Кубраков добавил, что предстоит открытие железнодорожного сообщения с Бучей, Ирпенем, Ворзелем, Бородянкой и другими населенными пунктами Киевщины. На маршруте будут курсировать поезда Kyiv City Express. В ближайшие дни также планируется возобновить курсирование поездов дальнего сообщения по восстановленному мосту в направлении Коростеня.