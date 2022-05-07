Список адресов, где николаевцы 7 мая могут набрать техническую воду

Николаевский городской совет опубликовал адреса подвоза технической воды на 7 мая.

Список опубликован в Телеграмме.

Заводской район

ул. Озерная, 13

ул. Лазурная, 34

ул. Г. Карпенко, 53

ул. Шоссейная, 15

ул. 8 Марта, 14

ул. Садовая, 50

просп. Центральный, 22

просп. Центральный, 9-11

ул. Кузнецкая, 199-201

ул. Заводская, 1-35

ул. Курортная, 9 (8:30)

просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)

Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)

Городская больница №4 (12:00-14:00)

Родильный дом №3 (14:00-16:00)

КП Николаевэлектротранс, ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)

КП Николаевэлектротранс, ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)

Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42

Школа №35, ул. Мореходная, 10-А

Школа №52, ул. Крылова, 42

Лицей №55, ул. Лазурная, 48

Ингульский район

просп. Мира, 3 (10:00)

просп. Мира, 17, 17А, 17Г (11:00)

просп. Богоявленский, 6 (14:00)

ул. Чайковского, 6 (10:00)

ул. Чайковского, 18 (10:00)

ул. Космонавтов, 56А/пр. Богоявленский, 51А (9:00)

ул. Космонавтов, 96/ул. 8 Продольная (14:00)

ул. Космонавтов, 128-130 (10:00)

ул. Космонавтов, 142В (14:30)

ул. 12 Продольная, 16 (9:00)

ул. Китобоев, 7/ул. Новозаводская, 6 (14:00)

ул. Ноябрьская, 1А (9:00)

ул. Николаевская, 34-Б (Зубр, 9:00)

Южная, 27-29 (13:00)

ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)

просп. Мира/ост. Строителей (15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

СК "Зоря" (9:00-15:00)

ОКП Николаевблтеплоэнерго (6:30-20:30)

Родильный дом №2 (14:00-16:00)

Городская больница №3 (16:00-18:00)

ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А

Лицей №19, ул. Передовая, 11-А

Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70

Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)

Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58

Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)

Детсад № 79, ул. Казарского, 1-Б (13:00-17:00)

Корабельный район

просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)

просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)

просп. Богоявленский, 316 (9:00-11:00)

просп. Богоявленский, 320 (11:00-13:00)

просп. Богоявленский, 325/1 (11:00-13:00)

ул. Океановская, 2-4 (13:00-15:00)

ул. Океановская, 8 (13:00-15:00)

ул. Океановская, 32 (13:00-15:00)

ул. Океановская, 45, 46, 47 (9:00-11:00)

ул. Океановская, 62А (9:00-11:00)

ул. Янтарная, 67 (9.00-11.00)

ул. Глинки, 3 (11:00-13:00)

ул. Рыльского, 66 (11.00-13.00)

ул. Тернопольская, 79-Б (11.00-13.00)

просп. Корабелов, 2А (08:30-12:00)

мкрн Кульбакино (8:30-15:00)

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)

Школа №14, ул. Свободна, 38

Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291

Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164

Школа №54, просп. Корабелов 10-А

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А

ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (с 13:00)

просп. Центральный (в районе д. 139, 10:00)

просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)

просп. Центральный (гостиница Николаев)

ул.Шевченко / ул. Обсерваторная (с 9.00)

ул. Шевченко, 64

ул. 3-я Слободская/Колодязна

ул. Никольская/Большая Морская (Астория, 9:30)

ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 9:00)

ул. Оберегова, 2 – 4 (с 09:00)

ПГУ (пер. Парусный)

ПГУ, 77

ул. Садовая/Севастопольская

ул. Соборная/ул. Адмирала Макарова (с 9.00)

ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)

ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения

Лицей №53, ул. Потемкинская, 154

Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6

Детский сад №52, пер. Парусный, 7-Б

Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19

Школа №32, ул. Лагерная, 1

Также сообщается, что организацией развоза технической воды занимаются администрации районов, поэтому по любым вопросам следует обращаться именно к ним.