Список адресов, где николаевцы 7 мая могут набрать техническую воду

Николаевский городской совет опубликовал адреса подвоза технической воды на 7 мая.
Список опубликован в Телеграмме.
Заводской район
ул. Озерная, 13
ул. Лазурная, 34
ул. Г. Карпенко, 53
ул. Шоссейная, 15
ул. 8 Марта, 14
ул. Садовая, 50
просп. Центральный, 22
просп. Центральный, 9-11
ул. Кузнецкая, 199-201
ул. Заводская, 1-35
ул. Курортная, 9 (8:30)
просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)
Стационарные точки выдачи технической воды
Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
Городская больница №4 (12:00-14:00)
Родильный дом №3 (14:00-16:00)
КП Николаевэлектротранс, ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
КП Николаевэлектротранс, ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
Школа №52, ул. Крылова, 42
Лицей №55, ул. Лазурная, 48
Ингульский район
просп. Мира, 3 (10:00)
просп. Мира, 17, 17А, 17Г (11:00)
просп. Богоявленский, 6 (14:00)
ул. Чайковского, 6 (10:00)
ул. Чайковского, 18 (10:00)
ул. Космонавтов, 56А/пр. Богоявленский, 51А (9:00)
ул. Космонавтов, 96/ул. 8 Продольная (14:00)
ул. Космонавтов, 128-130 (10:00)
ул. Космонавтов, 142В (14:30)
ул. 12 Продольная, 16 (9:00)
ул. Китобоев, 7/ул. Новозаводская, 6 (14:00)
ул. Ноябрьская, 1А (9:00)
ул. Николаевская, 34-Б (Зубр, 9:00)
Южная, 27-29 (13:00)
ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
просп. Мира/ост. Строителей (15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды
СК "Зоря" (9:00-15:00)
ОКП Николаевблтеплоэнерго (6:30-20:30)
Родильный дом №2 (14:00-16:00)
Городская больница №3 (16:00-18:00)
ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4
Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
Детсад № 79, ул. Казарского, 1-Б (13:00-17:00)
Корабельный район
просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)
просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)
просп. Богоявленский, 316 (9:00-11:00)
просп. Богоявленский, 320 (11:00-13:00)
просп. Богоявленский, 325/1 (11:00-13:00)
ул. Океановская, 2-4 (13:00-15:00)
ул. Океановская, 8 (13:00-15:00)
ул. Океановская, 32 (13:00-15:00)
ул. Океановская, 45, 46, 47 (9:00-11:00)
ул. Океановская, 62А (9:00-11:00)
ул. Янтарная, 67 (9.00-11.00)
ул. Глинки, 3 (11:00-13:00)
ул. Рыльского, 66 (11.00-13.00)
ул. Тернопольская, 79-Б (11.00-13.00)
просп. Корабелов, 2А (08:30-12:00)
мкрн Кульбакино (8:30-15:00)
Стационарные точки выдачи технической воды
Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
Школа №14, ул. Свободна, 38
Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
Школа №54, просп. Корабелов 10-А
Центральный район
ул. Арх. Старова, 4А
ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (с 13:00)
просп. Центральный (в районе д. 139, 10:00)
просп. Центральный (в районе д. 159, 13:00)
просп. Центральный (гостиница Николаев)
ул.Шевченко / ул. Обсерваторная (с 9.00)
ул. Шевченко, 64
ул. 3-я Слободская/Колодязна
ул. Никольская/Большая Морская (Астория, 9:30)
ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 9:00)
ул. Оберегова, 2 – 4 (с 09:00)
ПГУ (пер. Парусный)
ПГУ, 77
ул. Садовая/Севастопольская
ул. Соборная/ул. Адмирала Макарова (с 9.00)
ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды
Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
Николаевская областная больница восстановительного лечения
Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
Детский сад №52, пер. Парусный, 7-Б
Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
Школа №32, ул. Лагерная, 1
Также сообщается, что организацией развоза технической воды занимаются администрации районов, поэтому по любым вопросам следует обращаться именно к ним.