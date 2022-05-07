«Просто «Zaстрелись»: В Киеве появилась инсталяция с намеком для путина

В Киеве появилась инсталляция «Zaстрелись», посвященная президенту россии владимиру путину.

Об этом сообщил в Facebook Центр стратегических коммуникаций информационной безопасности при Минкульте Украины.

«Просто «Zaстрелись» Такой намек посылают киевляне Путину через остроумную инсталляцию. Какое-то время она будет стоять в центре столицы Украины. Надеемся, что послушается», – отметили авторы поста, опубликовав фото инсталляции.

Скульптура представляет собой голову с пистолетом во рту. На табличке написано, что инсталляция временная, ее автор – украинский скульптор Дмитрий Ив.