К центральному водоснабжению Николаева уже подключили часть скважин – завтра к вечеру вода может появляться в Ингульском районе

К центральной системе водоснабжения Николаева уже подключили часть скважин. 8 мая вода уже может появиться в кранах некоторых горожан.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

«Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин. Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района. 9 мая начнём заполнять водой магистрали по всему городу. Друзья, напоминаю, это техническая вода! В любом случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды!» – сообщил мэр.