Бизнесмен передал «Николаевоблтеплоэнерго» систему фильтрации воды, которую горожане набирают из скважин предприятия

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» от частного предпринимателя получило систему обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией производительностью 400-600 л/час (до 14 куб/сутки), чтобы горожане могли набирать из скважин качественную воду.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что предприятие с первых дней кризиса водоснабжения в городе стало точкой выдачи технической воды горожанам из собственной скважины, чтобы, по крайней мере, частично помочь жителям в непростое для всех время.

Такая инициатива не осталась незамеченной. В сотрудничестве и при поддержке Николаевского городского совета частный предприниматель Ярослав Наумук передал на предприятие систему обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией производительностью 400-600 л/час (до 14 куб/сутки).

Указывается что это современный фильтр, который удаляет загрязнители из нефильтрованной воды, что делает ее безопасной для потребления.

«Сейчас действительно время для добра и объединения. Мы благодарны господину Ярославу за внимание к нашему предприятию и заботу о наличии очищенной воды для работников ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и всех николаевцев, берущих воду из скважины на предприятии», - комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

На ОКП напомнили, что время выдачи воды с 06:30 до 20:30 (ул. Николаевская, 5-я). В период действия воздушной тревоги вода не выдается.