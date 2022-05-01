Только Вооруженные Силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие, - Зеленский

Только Вооруженные Силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие.

Такое заявление во время своего видеообращения к нации сделал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По городу, где почти каждая улица имеет что-то памятное, что-то историческое. Но для русской армии это и не имеет значения. Им только убивать и разрушать. Одесса? Харьковщина? Донбасс? Им все равно. Только Вооруженные Силы Украины и сопротивление нашего народа могут остановить это бесчеловечное нашествие. Это варварство, имеющее ракеты, но не имеющее ничего из того, что делает людей людьми. Такие действия российских оккупантов, и особенно в канун дня памяти всех жертв Второй мировой войны и Дня победы над нацизмом, должны напомнить каждому государству и каждому народу, что невозможно один раз и навсегда победить зло », - сказал Президент.