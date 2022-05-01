В Украине будут одновременно оформлять внутренний и загранпаспорт

В субботу, 7 мая, правительство утвердило экспериментальный проект по одновременному оформлению или обмену внутреннего паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Такое нововведение касается также выдачи документов вместо утраченных или украденных. Проведение эксперимента рассчитано на два года.

«Продолжаем оказывать государственные услуги для граждан удобными и быстрыми даже в условиях войны. Утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить загранпаспорт и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или обновление документов, что особенно важно в условиях военного времени», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Подчеркивается, что целью нововведения является усовершенствование предоставления административных услуг в сфере миграции и сокращение времени для их получения в условиях войны.

Как известно, 18 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что для пересечения государственной границы граждане Украины должны иметь загранпаспорт , поскольку он же помогает легализоваться в странах Европы, куда идут украинцы.

Однако впоследствии, в Государственной пограничной службе все же продлили возможность выезда из Украины по внутреннему паспорту