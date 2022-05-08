В Одессе СБУ задержала видеоблогеров, которые обнародовали детали ракетных ударов рф по городу

В Одессе Служба безопасности Украины задержала трех видеоблогеров, которые выложили в интернет материалы о ракетных ударах оккупантов по городу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.
Также управление обнародовало видеозапись с признаниями блогеров - двух мужчин и женщины.
«СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага - установит следствие», - сказано в сообщении.
СБУ обратилась ко всем гражданам с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.
«Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожения! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot», - акцентируют в ведомстве.