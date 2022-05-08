В Одессе СБУ задержала видеоблогеров, которые обнародовали детали ракетных ударов рф по городу

В Одессе Служба безопасности Украины задержала трех видеоблогеров, которые выложили в интернет материалы о ракетных ударах оккупантов по городу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области.

Также управление обнародовало видеозапись с признаниями блогеров - двух мужчин и женщины.

«СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага - установит следствие», - сказано в сообщении.

СБУ обратилась ко всем гражданам с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.