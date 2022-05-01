Активисты создали петицию к ООН и лидерам стран всего мира с призывом спасти защитников Мариуполя

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию Организации Объединенных Наций и лидерам стран всего мира с призывом спасти украинских бойцов и гражданских с завода «Азовсталь» в осажденном Мариуполе, применив процедуру экстрадиции.

Петицию опубликовали 6 мая на сайте Change.org.

«Мы призываем ООН, Генерального секретаря ООН и региональных лидеров по всему миру начать немедленную процедуру экстрадиции для эвакуации мирных жителей, всех раненых, погибших и живых украинских военнослужащих из заблокированного Мариуполя», — говорится в петиции.

Подписанты призывают возобновить заседание Генассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе и принять резолюцию с требованием в РФ обеспечить эвакуацию всех людей из «Азовстали» на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.

Активисты призывают международное сообщество принять все необходимые меры и выступить гарантами, чтобы:

обеспечить срочное прекращение огня с гарантиями по обе стороны в Мариуполе;

организовать контроль за соблюдением режима тишины третьей стороной;

эвакуировать морем гражданских и украинских военнослужащих на территорию, подконтрольную украинскому правительству или на территорию третьего государства-посредника.

Хотя защитники «Азовстали» продолжают удерживать позиции, российские военные частично прорвались на территорию комбината.

«Каждая минута промедления может стоить огромных потерь для всех, кто нашел убежище на территории завода», – отмечается в тексте.

По состоянию на 09:00 петицию подписали более 480 тысяч человек.