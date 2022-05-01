Нацбанк выпустит первую памятную монету о войне Украины с россией

Национальный банк Украины выпустит серию памятных монет, рассказывающих об общенациональном героическом сопротивлении российским захватчикам. Первой будет 5-гривневая монета «В единстве – сила».

Об этом сообщили в НБУ.

Нацбанк объявил результаты конкурса эскизов и творческих работ, посвященных борьбе Украины с российскими оккупантами, и начинает работу над созданием соответствующей серии памятных монет. Первая из них будет называться «В единстве – сила».

Это будет монета номиналом 5 гривен, на одной стороне которой будут воспроизведены мотивы эскиза «Единство – сила» авторства Алины Малюты, вошедшего в пять лучших эскизов по итогам открытого голосования. Другая сторона – по мотивам эскиза «Помощь стран-партнеров» авторства Сергея Топкина, также принимавшего участие в конкурсе.

«Наша монета будет называться «В единстве – сила». Сила, отражающая всенародное единение украинцев в борьбе против российского агрессора, а также международную поддержку, которую оказывает Украине весь мир», – прокомментировал заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

На базе открытого народного голосования наибольшее количество голосов получили также эскизы:

«Остров Змеиный». Автор работы – Виталий Шеварев (Украина).

«Призрак Киева». Автор работы – Марина Куц (Украина)

"Слава Героям". Автор работы – Мирослав Грич (Miroslav Hric) (Словакия\Чехия)

«Украина – мать героев». Автор работы – Мария Падий (Украина)

Полученные другие эскизы и творческие работы Национальный банк также будет реализовываться в нумизматической продукции Украины (памятных монетах, медалях, сувенирных банкнотах).

В НБУ добавили, что общенациональное голосование за лучшие эскизы монет и творческие работы, посвященные героическому сопротивлению Вооруженных Сил Украины и всему украинскому народу военной агрессии РФ, продолжалось 5-20 апреля. Участие в нем приняли около 3000 человек. Выбор можно было провести среди 80 работ от 35 участников, принявших участие в конкурсе.