Кабмин предусмотрел проведение «целевой мобилизации» - украинцев будут привлекать к ликвидации последствий войны

Кабинет министров Украины предусмотрел проведение целевой мобилизации граждан для ликвидации последствий военных действий.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

В субботу, 7 мая, состоялось заседание правительства. На нем чиновники решили дополнить Положение о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, который, в частности, предусматривает проведение целевой мобилизации при новых условиях. Речь идет о периоде восстановления.

Указанная мобилизация привлекает людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Кабмин определил, что важными этапами среди прочего являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.

Также правительством предусмотрена возможность при действии чрезвычайного или военного положения привлекать к предоставлению социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.

Напомним, Дания согласилась возглавить процесс долгосрочного восстановления Николаева.