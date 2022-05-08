Харьковская пенсионерка с красным флагом стала «звездой» в рф – выяснилось, она хотела договориться, чтоб не стреляли, а русские разрушили ее дом

Украинская пенсионерка из-под Харькова, вышедшая к украинским солдатам с красным флагом, думая, что это русские оккупанты, призналась, что хотела договориться, чтоб не стреляли.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности – они нашли пенсионерку и пообщались с ней.

Первые упоминания о бабушке появились около месяца назад. К ее дому пришли украинские военные, которые, судя по риторике, знали, что в доме живут пенсионеры, любящие «русский мир». Видео начинается с того, что в кадре стоит старик с крестом, его просят сказать: «слава путину», но он отказывается. Потом к военным выходит бабушка с красным флагом. Военные отдают пакет с едой, но она хочет отдать еду обратно со словами: «Вам больше надо».

Потом один из солдат бросает большевистский флаг на землю и наступает на него. Бабушку это возмущает и она пытается отдать пакет.

После этого видео бабушка моментально стала знаменитой в россии. Из нее буквально сделали символ «сопротивления украинскому нацизму» и «свободы россии в Украине». Ее, стоящую с флагом, тут же изобразили на плакатах, муралах и даже памятниках, правда, из пластмассы.

В Ярославле на стене, где изобразили бабушку, через день появилась надпись: «Дом Анны Ивановны был разрушен российской миной. Нет войне».

Монументы установили в нескольких русских городах, в частности, в Белгороде, где он простоял аж один день.

Один из таких памятников поставили в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Вчера (4 мая — прим. ред.) в городе были первый зам администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, кураторы интеграции Мариуполя в Россию. Все время их сопровождали коллаборанты Иващенко (псевдомэр) и Хармышев (псевдосекретарь громады). Они открыли памятник из говна и палок бабке с флагом на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинским комсомолом (название до декоммунизации). Что интересно, во время выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится 8 лет и еще раз анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая», — написал Андрющенко.

В россии сразу же заявили, что пенсионеры страдают от Украины и мечтают «вернуться» в Советский союз. При этом, судя по многочисленным записям в социальных сетях, судьбой «революционерки» мало кто интересовался.

Однако украинцы заинтересовались. Бабушку нашли, ее зовут Анна Ивановна, она живет под Харьковом, и, как выяснилось, в начале мая русские оккупанты разбомбили ее дом.

-После того, как во двор Анны Ивановны прилетела российская мина, ее отсюда в город эвакуировали украинские бойцы. В безопасное место, - говорится в сюжете Центра стратегических коммуникаций.

Анна Ивановна оказалась в больнице. Журналисты и военные принесли ей еду, а она объяснила свой поступок, отметив, что чувствует себя предателем.

-Лучше б знаменитости не было и войны не было. Я просто думала встретить россиян, чтоб сказать, чтоб они больше не громили тут, а мирно решали вопросы. Я предатель, получается, - сказала бабушка.

В ответ на это, ее заверили, что в Украине никто так о ней не думает.

Напомним, сотрудники фсб россии пытались снять сюжет для пропаганды об «освобожденных въетнамцев», которые якобы хотят уехать, но у них ничего не вышло.