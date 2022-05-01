Список адресов, где 8 мая в Николаеве можно набрать воды

Николаевский городской совет опубликовал адреса подвоза технической воды на 8 мая.

Об этом сообщается в телеграмме.

Заводской район

ул. Озерная, 13 ул. Киевская, 4 ул. Крылова, 15/1 ул. Крылова, 33-35 ул. Г. Карпенко, 22 ул. Шоссейная, 15 ул. Лягина, 28 ул. Пограничная, 78-80 ул. Кузнецкая, 199-201 ул. Заводская, 21-21/1 ул. Курортная, 9 (8:30) просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)

Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)

Городская больница №4 (12:00-14:00)

Родильный дом №3 (14:00-16:00)

КП Николаевэлектротранс, ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)

КП Николаевэлектротранс, ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)

Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42

Школа №35, ул. Мореходная, 10-А

Школа №52, ул. Крылова, 42

Лицей №55, ул. Лазурная, 48

Ингульский район

просп. Мира, 23/1 (11:00) просп. Богоявленский, 6 (9:00) просп. Богоявленский, 43А (14:30) ул. Южная, 31А (10:00) ул. Космонавтов, 71 (10:00) ул. 12 Продольная, 38 (14:00) ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30) просп. Мира/ост. Строителей (15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

СК "Заря" (9:00-15:00)

ОКП Николаевблтеплоэнерго (6:30-20:30)

Родильный дом №2 (14:00-16:00)

Городская больница №3 (16:00-18:00)

ООО ОрионАвто, ул. Казарского, 4

Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А

Лицей №19, ул. Передовая, 11-А

Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70

Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)

Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)

Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58

Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)

Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)

Корабельный район

Стационарные точки выдачи технической воды Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00) Школа №14, ул. Свободна, 38 Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291 Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164 Школа №54, просп. Корабелов 10-А

Центральный район

ул. Арх. Старова, 4А ул. 6-я Слободская/ просп. Центральный (с 10:00) ул. Чкалова/ул. 6 Слободская (с 9:00) ул. Чкалова, 78-80 (с 13:00) ул. 3-я Слободская/Колодязна ул. Никольская/Большая Морская (Астория, 13:00) ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 10:00) ул. Оберегова, 2-4 (с 10:00) ул. Садовая/Севастопольская ул. Соборная/ул. Адмирала Макарова (с 13.00) ул. Шкапина, 97 (с 10:00) ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30) ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)

Стационарные точки выдачи технической воды

Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)

Николаевская областная больница восстановительного лечения

Лицей №53, ул. Потемкинская, 154

Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6

Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б

Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19

Школа №32, ул. Лагерная, 1