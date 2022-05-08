Более 300 миллионов гривен для ВСУ украинцы собрали через Дію: «Задонатить на армию = приблизить победу»

Через приложение «Дія» украинцы собрали уже более 300 миллионов гривен, которые пойдут на помощь украинским защитникам.

Об этом сообщается в телеграмме.

«Вы – невероятные! Продолжайте отправлять средства на армию через Действие. Это безопасный и быстрый способ помочь гривне нашему войску», - говорится в публикации.

Чтобы перечислить средства, достаточно сделать несколько кликов: зайдите в действие - нажмите Помощь армии - введите сумму - оплатите картой, Apple Pay или Google Pay. Все средства поступают в фонд «Вернись живым», они обеспечивают наших защитников всем необходимым.

На средства, которые уже собрали через Действие, бойцы получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое.