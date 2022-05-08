Рабочая группа по восстановлению инфраструктуры Украины провела свое первое заседание

6 мая провела первое заседание рабочая группа по восстановлению инфраструктуры при Национальном совете по восстановлению Украины от последствий войны.

Об этом сообщил народный депутат от СН Украины Александр Гайду.

«Идут уже 72 сутки войны в Украине. Наша страна продолжает страдать от рук российских оккупантов. Враг каждый день обстреливает из артиллерии и наносит ракетные удары по украинской инфраструктуре, в частности на юге страны. Поэтому сегодня мы должны думать и работать над восстановлением наших городов и восстановлением украинской экономики», - написал Гайду.

«Именно для этой цели начала работать рабочая группа по восстановлению инфраструктуры при Национальном совете по восстановлению Украины от последствий войны. Сегодня у нас прошло первое заседание, где мы определили главные направления работы. Будем работать в три этапа: первый – обновление инфраструктуры и развитие торговых путей, второй – восстановление экономики и третий – интеграция в ЕС. Жажда уже сегодня восстанавливать Украину – невероятная! Поэтому к работе!! Мы победим и все обязательно отстроим!» – добавил народный депутат.

Напомним, что Национальный совет по восстановлению Украины от последствий войны был создан Владимиром Зеленским и будет консультативно-совещательным органом при Президенте Украины.