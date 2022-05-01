Четверть украинцев, которые из-за войны нашли убежище в Польше, нашли там работу

Около четверти украинцев трудоспособного возраста, уехавших в Польшу с началом полномасштабной войны, уже устроились там на работу.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер, сообщает Polskie Radio.

По его словам, идентификационный номер PESEL получили 400 тысяч украинцев трудоспособного возраста и более 100 тысяч из них официально трудоустроены.

«В Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть свыше 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах. Такого не было нигде», – отметил замминистра.

Павел Шефернакер отметил, что украинцы пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить их.

По его словам, Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины. При этом пока страна не получила от ЕС средств для поддержки украинцев, переехавших в Польшу из-за войны.

Напомним, Рада урегулировала выплату помощи безработным на период войны