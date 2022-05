Лидеры группы U2 сыграли концерт в киевском метро и поддержали Украину в борьбе с оккупантами

Мировые знаменитости продолжают поддерживать украинцев. Следом за Анджелиной Джоли, несмотря на военные действия, в Киев приехали ирландские рок-музыканты из группы U2 Боно и Эдж.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Музыканты спустились в метро на станции Хрещатик и устроили открытый концерт для присутствующих, исполнив легендарные хиты «With Or Without You» и «Angel Of Harlem».

- Народ в Украине борется не только за свою свободу, вы боретесь за всех нас, кто любит свободу, - сказал Боно в перерыве.

К нему присоединились музыканты группы «Антитела», которые в первые дни войны пополнили ряды ВСУ. Вместе с Боно фронтмен Тарас Тополя спел «Stand by Ukraine».

Примечательно, что Боно ранее уже поддерживал украинцев и даже посвятил стих. Тогда он написал, что Украина сейчас борется со злом за то, чтобы весь мир был свободен.