Артиллеристы николаевской бригады ДШВ продолжают уничтожать оккупантов и их военную технику

Военные 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШВ ВС Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их военную технику.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В сети опубликовали видео, на котором зафиксировано возгорание нескольких вражеских машин, после профессиональной работы артиллерийских подразделений 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева ДШВ ВС Украины.

«Как бы оккупанты не пытались скрыть от нас свою технику, мы все равно находим ее и четко приводим артиллерию, – заметил командир подразделения беспилотных летательных аппаратов», - добавили они.

Напомним, что ранее артиллеристы николаевской бригады ДШВ уничтожили блиндаж и грузовик с боекомплектом оккупантов.