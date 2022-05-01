Домбровская заявила, что 9 мая для украинцев теперь - кровоточащая рана, но в стране обязательно наступит мир

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что в условиях войны в праздник 9 мая подвиг наших дедушек и прадедов ощущается еще более остро.

Об этом она написала в Телеграмм.

Она отметила, что всю ее жизнь 9 мая был большим праздником, днем торжества мира и добра.

«Этот день многое для меня значит, и особенно теперь, во время войны, еще острее ощущается подвиг, который 77 лет назад совершили наши прадеды и дедушки», - отметила Татьяна Домбровская.

Домбровская добавила, что это не только праздник победы, это также день памяти о тех, кто защищал нашу землю, кто стал жертвами фашизма и нацизма во время Второй мировой войны.

«9 мая для каждого украинца сегодня — это кровоточащая рана, ведь мы как никто другой теперь особо остро чувствуем значение Дня Победы, дня, когда наконец-то вместо очередной сирены мы услышим детский смех, вместо взрывов и бомбежек - салюты, а вместо слез и горя - улыбки, семьи, которые смогут вернуться в свой дом, детей, которые обнимут своих отцов, и мирное голубое небо над головой», - добавила она.