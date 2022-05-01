Шмыгаль заявил, что на период войны мужчин не будут выпускать заграницу

Правительство не планирует на период военного положения открывать мужчинам призывного возраста границу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

«Во время военного положения это не планируется. Здесь на самом деле военные принимают решения, но я считаю, что пока идет война, все мужчины должны быть в Украине», - подчеркнул глава правительства.

По его словам, страну уже покинули около 5 миллионов человек. Впрочем, число украинцев, которые ежедневно возвращаются, больше, чем тех, кто желают выехать из Украины.

«Мы это чувствуем по наполненности городов, возобновлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас только 17%. То есть, мы понимаем, что бизнес возвращается к работе, люди возвращаются», - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее Арестович сообщил, что в Украине планируют смягчить запрет на выезд мужчин за границу.