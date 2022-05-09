В Николаеве на маршруты вышли более 130 единиц транспорта

В понедельник, 9 мая на городские маршруты вышли 132 единицы общественного транспорта.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
Маршруты троллейбусов:
№2: Междугородный автовокзал – мкр. Намыв (с берегом)
№6: ул. 3 Военная – мкр. Намыв (без берега)
№4: мкр. Намыв – «Николаев-Грузовой»
Маршруты трамваев:
№1: Яхт-клуб – Ш. Балка
№3: ЧСЗ – ул. 10 Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Центральный рынок – Ш.Балка
№ 10: Промзона – Ш.Балка
№11: Центральный рынок – ул. 10 Военная
Маршруты автобусов:
ул. 6 Слободская – мкр. Кульбакино
ул. Садовая – мкр. Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо – мкр. Терновка
ул. 6 Слободская – ост. Фуршет (с заездом в ост. Ушакова)
Частные перевозчики
№ 1, 2, 3, 10,15, 16, 17, 21, 23, 29, 31, 43, 45, 52, 54, 56, 62, 75, 86, 87, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.