В понедельник, 9 мая, на территории захваченных украинских территорий не смогли показать парад в Москве и выступление президента россии владимира путина с российского спутника.

Об этом сообщает Госспецсвязи Украины.

«Российская пропаганда во главе со своим лидером путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев, живущих на временно оккупированных территориях. Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице враждебного государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена», - сказано в сообщении.

Напомним, в рф не понимают, зачем к 9 мая организовали парад, когда у них из-за санкций нет работы: «На*рен он нужен? Позорно это все».