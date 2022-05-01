Украинская таможня обнародовала список пунктов пропуска на границе, через которые можно провезти приобретенные заграницей автомобили

В Государственной таможенной службе Украины обнародовали список КПП, через которые можно провезти автомобили.

Соответствующий список ГТСУ опубликовала в Facebook.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 03 мая 2022 г. № 354-р, перемещение транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами Украины, осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу:

«Устилуг» (на границе с Польшей); «Грушев» (на границе с Польшей); «Малый Березный» (на границе со Словакией).

Напомним, ранее сообщалось, что на границе простаивает помощь Украине из-за массового ввоза люксовых авто и товаров под видом «гуманитарки».