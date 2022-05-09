Украина заполнила вторую часть опросника для получения статуса кандидата в ЕС

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский продемонстрировал заполненный документ главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по видеосвязи.

«Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Спасибо за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути», - написал Президент.

Напомним, что ранее в сети опубликовали опрос, согласно которому две трети граждан ЕС считают, что Украина должна вступить в Евросоюз.