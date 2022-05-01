Мэр Николаева заявил, что в разных районах города уже есть вода в кранах: «Вскоре дойдет до всех домов и квартир»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в домах горожан начала появляться вода.
Об этом он сообщил в Telegram.
«Постепенно заполняем городскую систему водой. Она уже начала появляться в разных районах города и вскоре дойдет до всех домов и квартир», – сообщил мэр.
Александр Сенкевич напомнил, что воду берут из реки Южный Буг. Ее несколько раз очищают и только потом подают в систему. Также в городские сети мы уже подключили часть скважин.
«В настоящее время в кранах вода – техническая. Ни в коем случае не пейте и не употребляйте для приготовления пищи. Если пользуетесь посудомоечной машиной или стиральной машиной, обязательно добавляйте смягчитель воды», - резюмировал он.