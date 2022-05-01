«Вы не одиноки, ЕС поддерживает вас»: Глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Одессу

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09.05.2022 16:47

В понедельник, 9 мая, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Одессе с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр назвал визит Главы Европейского совета мощнейшим сигналом поддержки.

«Сегодня мы с Шарлем Мишелем побывали в нашем украинском европейском городе-герое Одессе. От имени Правительства и украинцев поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку во время войны. Конечно, ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарен Шарлю Мишелю лично за его понимание и мотивацию этого процесса среди европейских стран», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В свою очередь, Шарль Мишель в своем Twitter отметил, что Европейский союз поддерживает Украину в войне против рф.

«Я приехал отмечать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что «можно почувствовать Европу». И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», - написал он.

Напомним, что ранее Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород и встретилась с Зеленской.

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