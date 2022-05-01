«Вы не одиноки, ЕС поддерживает вас»: Глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Одессу

В понедельник, 9 мая, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Одессе с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр назвал визит Главы Европейского совета мощнейшим сигналом поддержки.

«Сегодня мы с Шарлем Мишелем побывали в нашем украинском европейском городе-герое Одессе. От имени Правительства и украинцев поблагодарил ЕС за беспрецедентную поддержку во время войны. Конечно, ожидаем предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарен Шарлю Мишелю лично за его понимание и мотивацию этого процесса среди европейских стран», - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В свою очередь, Шарль Мишель в своем Twitter отметил, что Европейский союз поддерживает Украину в войне против рф.

«Я приехал отмечать День Европы в Одессу, город, где Пушкин сказал, что «можно почувствовать Европу». И где сегодня украинский народ защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас», - написал он.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that "you can feel Europe." And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression. You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

Напомним, что ранее Первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород и встретилась с Зеленской.