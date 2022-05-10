В Украине 92% жителей считают себя украинцами по национальности – с 2014 года этот показатель постоянно растет

В Украине 92% опрошенных считают себя украинцами по национальности. 5% респондентов считают себя россиянами, 3% – относят себя к другим этносам.

Об этом сообщает социологическая группа «Рейтинг».

С 2008 по 2014 годы наблюдалось устойчивое национальное распределение: около 83% считали себя украинцами, около 15% – россиянами. После оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году количество респондентов, идентифицировавших себя как россияне, уменьшилось до 11%, а количество украинцев возросло до 87-88%. При этом за последние восемь лет число считавших себя россиянами постепенно уменьшалось.

Украинский родным языком считают 80% опрошенных, русский – 16%, другой – 3%.

Лучше всего украинцы относятся к украиноязычным (95% – положительно) и русскоязычным (57% – положительно, 30% – нейтрально, 13% – отрицательно) украинцам. Позитивное отношение преобладает также и по отношению к евреям (60%) и венграм (49%), проживающим на территории нашего государства.

Уже во время войны ухудшилось отношение к проживающим в Украине россиянам, жителям оккупированного Крыма и жителям ОРДЛО. К жителям оккупированного Крыма положительно относятся 41%, отрицательно – 14%, нейтрально – 40%. К россиянам, проживающим в Украине, положительно относятся 30%, отрицательно – 27%, нейтрально – 39%. К жителям ОРДЛО положительно относятся 27%, отрицательно – 31%, нейтрально – 37%.