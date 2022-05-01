«Ни в коем случае не употреблять»: На «Николаевводаканале» рассказали, насколько сейчас вода не соответствует нормам

В «Николаевводоканале» рассказали о показателях технической воды, которую начали подавать в центральную систему водоснабжения.
Об этом сообщили в Telegram-канале коммунального предприятия.
Вода, которая подается в город, обеззараживается жидким хлором. Качество, даже после очищения, не отвечает требованиям Государственных санитарных норм и правил «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».
После проведенных анализов, специалисты лаборатории предприятия заключили, что вода не соответствует допустимой норме по следующим показателям:
- в 12 раз превышено содержание хлоридов;
- в 7 раз превышен показатель, характеризующий количество растворенных веществ, прежде всего минеральных солей, т.е. сухой остаток;
– в 3 раза выше общая жесткость;
- в 2 раза выше окисляемость и сульфаты.
«Вывод: в обиходе использовать воду разрешено только для технических нужд и ни в коем случае не употреблять», – подчеркнули на КП «Николаевводоканал».