В Украину доставили 45 пожарных автомобилей из Италии

В Украину 9 мая прибыли 45 пожарных автомобилей из Италии.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Замминистра Мэри Акопян отметила, что автомобили будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и будут служить хорошему делу, помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую из строя в результате действий российских оккупантов.
- Надеемся на дальнейшее сотрудничество – не только во время войны, но и в мирное время, которое обязательно наступит вскоре! – отметила Мэри Акопян.