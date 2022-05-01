В Украину доставили 45 пожарных автомобилей из Италии

В Украину 9 мая прибыли 45 пожарных автомобилей из Италии.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Замминистра Мэри Акопян отметила, что автомобили будут распределены по гарнизонам ГСЧС Украины и будут служить хорошему делу, помогут как можно быстрее заменить технику украинских спасателей, выбывшую из строя в результате действий российских оккупантов.