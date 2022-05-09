На ЧАЭС не подтвердили информацию об украденной оккупантами колбе с радиоактивным веществом, которую нашли в Буче

Во время оккупации Чернобыльской АЭС россияне не похищали ядерные или радиоактивные вещества со станции.
Об этом сообщили в Государственном предприятии «Чернобыльская АЭС».
В предприятии уверяют, что информация о потере «колбы с радиоактивным веществом», которая была похищена российскими оккупантами, не соответствует действительности.
«ЧАЭС сообщает, что во время оккупации промышленной площадки станции никаких ядерных или радиоактивных веществ не было похищено», – говорится в сообщении.
В «Чернобыльской АЭС» отмечают, что их работники сохранили полный контроль над хранившимися на станции ядерными и радиоактивными материалами.
Накануне в Энергоатоме заявили, что в Буче нашли радиоактивную колбу , которую россияне похитили на ЧАЭС.