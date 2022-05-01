Форма оккупантов, щи в стеклянных банках и ноутбук, спрятаный в бронежилете: В Киеве открылась выставка о войне с россией

В Киеве открылась выставка с артефактами российской агрессии – экспонаты можно увидеть в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

В экспозиции «Украина. Распятие» можно увидеть уникальные предметы - как трофеи ВСУ, так и обустройство укрытий, в которых украинцы прячутся от обстрелов.

В числе артефактов выставки – ботинки и форма российских солдат, их провизия – например, щи в стеклянных банках. Также там представлены документы российских военнослужащих, листовки, карта с планом захвата части столицы, остатки боеприпасов. Даже ноутбук, который россиянин спрятал в бронежилете.

Одна из экспозиций – воспроизведение укрытия мирных жителей Гостомеля. Все предметы привезли из реального подвала-бомбоубежища. Также выставили уцелевший купол и икону из разрушенной церкви.

«День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне в этом году в Украине довольно необычные. Поэтому Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне открыл выставку нашей сегодняшней войны «Украина. Распятие». Она не стала бы возможной без наших героических Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины», – отметил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Выставка открылась для посетителей 8 мая, 9 мая музей не работает, а с 10 марта увидеть экспонаты можно по предварительной записи. Посетителей будут пускать по вместимости бомбоубежища музея.