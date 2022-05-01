«Думаю, завтра-послезавтра вода появится на всех этажах в домах», - мэр Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 10-11 мая продолжится восстановление водоснабжения в городе.

Об этом он сказал во время эфира в социальных сетях.

По его словам, постепенно заполняется городская система водопровода.

- Думаю, что завтра-послезавтра вода появится на всех этажах в домах. Воду мы берем из Южного Буга, она – техническая. В этой воде можно стирать, купаться (если не пить), смывать туалет. Вода не питьевая, - отметил он.

На следующем этапе воду из скважин направят в водопровод. Но и в воде из скважин повышенный уровень солей – поэтому есть проблема с опреснением и удалением сухого остатка.

Сегодня прошла онлайн-встреча Сенкевича с Минрегионом и послом Дании. Напомним, что Дания согласилась участвовать в восстановлении Николаева.

- Мы пообщались, объяснили, какие проблемы с водой, как мы видим развитие событий с очисткой воды. Решили, что будем дальше работать, привлекать новейшие технологии, - говорит Сенкевич.

Также в планах городских властей пробурить скважины в каждом учреждении социальной сферы. Во всех школах, детских садах и больницах устанавливают емкости для воды, город получил 200 таких емкостей от Красного креста и других городов.

Обновлено. Сенкевич уточнил, что воду подали в Ингульский район, сейчас постепенно заполняются Центральный и Заводский районы, а также Корабельный.

- Если у кого-то воды нет – подождите, скоро появится, - сказал Сенкевич.