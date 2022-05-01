В Николаеве продолжают подвозить воду: список точек раздачи на 10 мая

Адреса подвоза технической воды в Николаеве на 10 мая.
Перечень опубликовал городской голова Николаева Александр Сенкевич.
Заводский район:
- ул. Озерная, 13
- ул. Киевская, 4-8
- ул. Крылова, 15/1
- ул. Крылова, 27
- ул. Шоссейная, 58
- ул. Карпенко, 53
- ул. Рабочая, 7-9
- ул. 8 Марта, 3
- ул. Садовая, 50
- ул. Кузнецкая, 199-201
- просп. Центральный, 22
- ул. Заводская, 35
- ул. Курортная, 9 (8:30)
- просп. Центральный/ул. Шоссейная (12:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Больница скорой медицинской помощи (12:00-15:00)
- Детская городская больница №2 (9:00-10:00, 14:00-15:00)
- Городская больница №4 (12:00-14:00)
- Родильный дом №3 (14:00-16:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Андреева, 17 (8:00-17:00)
- КП «Николаевэлектротранс», ул. Г.Карпенко, 38 (8:00-17:00)
- Школа №31, ул. 1-я Слободская, 42
- Школа №35, ул. Мореходная, 10-А
- Школа №52, ул. Крылова, 42
- Лицей №55, ул. Лазурная, 48
Ингульский район:
- ул. Чкалова, 215Г (9 часов
- просп. Центральный, 265 (11:00)
- ул. Космонавтов, 96/ул. 8 Продольная (11:00)
- ул. Космонавтиев, 128-130 (11:00)
- ул. Космонавтов, 148Б (11:00)
- ул. Космонавтов/пер. Полярный (14:00)
- ул. Китобоев, 6/ул. 12 Продольная, 5А (11:00)
- ул. 6-я Слободская/Чкалова (12:30)
- просп. Мира/ост. Строителей (15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- СК «Зоря» (9:00-15:00)
- ОКП «Николаевблтеплоэнерго» (6:30-20:30)
- Родильный дом №2 (14:00-16:00)
- Городская больница №3 (16:00-18:00)
- ООО «ОрионАвто», ул. Казарского, 4
- Городской терцентр соцзащиты, ул. 12-я Продольная, 50-А
- Лицей №19, ул. Передовая, 11-А
- Гимназия №27, ул. Александра Янаты, 70
- Школа №41, ул. Театральная, 41 (9:00-12:00)
- Школа №42, ул. Электронная, 73 (10:00-12:00)
- Школа №45, ул. 4-я Продольная, 58
- Детсад №66, ул. Квитневая, 4 (13:00-17:00)
- Детсад № 79, ул. Казарского, 1Б (13:00-17:00)
Корабельный район:
- просп. Богоявленский/ул. Металлургов (10:30-15:00)
- просп. Богоявленский / просп. Корабелов (12:00-15:00)
- ул. Станиславского, 80-А (9:00-11:00)
- ул. Океановская, 8 (13.00-15.00)
- ул. Океановская, 38А-Б (9:00-11:00)
- ул. Океановская, 38 (12.00-15.00)
- ул. Океановская, 62А (9:00-11:00)
- просп. Богоявленский, 314/2 (12:00-15:00)
- просп. Богоявленский, 320 (9:00-12:00)
- просп. Богоявленский, 327/2 (13:00-15:00)
- ул. Тернопольская, 79Б (9.00-11.00)
- ул. Глинки, 3 (11:00-13:00)
- пр. Корабелов, 1, 3 (11.00-13.00)
- ул. Ольжича, 1А, Б, В (13.00-15.00)
- просп. Корабелов, 2А (08:30-12:00)
- мкрн Кульбакино (8:30-15:00)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №5 (10:00-11:00, 15:00-16:00)
- Школа №14, ул. Свободная, 38
- Гимназия №43, просп. Богоявленский, 291
- Школа №48, ул. Генерала Попеля, 164
- Школа №54, просп. Корабелов 10-А
Центральный район:
- ул. Арх. Старова, 4А
- ул. Большая Морская, 2 (магазин Солнечный, 10:00)
- ул. Большая Морская / ул. Никольская (Астория) (с 10.00)
- ул. Садовая/Севастопольская
- пр. Центральный/ул. 6 Слободская
- просп. Центральный, 139 (с 10:00)
- просп. Центральный, 159 (с 14:00)
- ул. Обереговая, 2-4 (с 10:00)
- ПГУ (ост. Школьная)
- ул. Чкалова угол / 6 Слободская (с 10.00)
- ул. Чкалова, 78-80 (с 14.00)
- ул. 2 Экипажная/ул. 9 Военная (с 10:00)
- ул. Шкапина, 97
- ул. Привольная (АТБ)
- ул. Потемкинская/ул. Декабристов (с 08:30)
- ул. Потемкинская/ул. 1-я Военная (с 15:30)
Стационарные точки выдачи технической воды:
- Городская больница №1 (9:00-10:00, 15:00-16:00)
- Николаевская областная больница восстановительного лечения
- Лицей №53, ул. Потемкинская, 154
- Гимназия №64, ул. Архитектора Старова, 6
- Детский сад №52, пер. Парусный, 7Б
- Городской терцентр соцзащиты, ул. Шевченко, 19
- Школа №32, ул. Лагерная, 1
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что 10-11 мая продолжится восстановление водоснабжения в городе.