Список аптек, которые работают 10 мая на Николаевщине

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10.05.2022 09:21

Список аптечных заведений, работающих в Николаевской области по состоянию на 08:40 10 мая.

Перечень опубликовали в Николаевской областной военной администрации.

Внимание! Аптека может быть закрыта в связи с воздушной тревогой.

    Фотофакт