С утра 10 мая в Николаеве на маршруты вышли 159 единиц общественного транспорта

В Николаеве утром 10 мая на городские маршруты вышли 159 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Маршруты троллейбусов:

№2: Междугородный автовокзал – мкр. Намыв (с берегом) №6: ул. 3 Военная – мкр. Намыв (без берега) №4: мкр. Намыв – «Николаев-Грузовой»

Трамваи:

№1: Яхт-клуб – Ш. Балка №3: ЧСЗ – ул. 10 Военная №6: Промзона – Центральный рынок №7: Центральный рынок – Ш.Балка № 10: Промзона – Ш.Балка №11: Центральный рынок – ул. 10 Военная

Коммунальные автобусы:

ул. 6 Слободская – мкр. Кульбакино ул. Садовая – мкр. Ракетное Урочище Пушкинское кольцо – мкр. Терновка ул. 6 Слободская – ост. Фуршет (с заездом в ост. Ушакова)

Частные перевозчики:

№№ 1, 2, 3,15, 16, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 43, 45, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 86, 87, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 19:00.