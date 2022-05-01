В Кременчуге ресторан провел благотворительный концерт – собранные деньги отправили на поддержку николаевских морпехов

В Кременчуге 7 мая ресторан «Друзі та вино» организовал благотворительный концерт, на котором выступила рок-группа LockDown. Вырученные деньги передали в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал совладелец заведения Сергей Тарасенко.

– Мы решили провести благотворительный концерт, для этого пригласили группу LockDown. Изначально мы планировали половину собранных средств отправить 36-й бригаде морской пехоты, а вторую половину – группе. Однако в итоге все собранные деньги мы отправили на поддержку бригады, а компенсацию расходов группы взял на себя ресторан, – рассказал Сергей Тарасенко.

По словам совладельца заведения, за вечер удалось собрать более 11 тысяч гривен.