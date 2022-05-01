Петицию к ООН и лидерам стран всего мира с призывом спасти защитников Мариуполя подписали уже более миллиона человек

Петиция Save Mariupol о спасении украинских бойцов из «Азовстали» уже набрала более 1 миллиона подписей за 4 дня.

Как известно, петиция была опубликована 6 мая на сайте Change.org.

Обращение создала Екатерина Прокопенко, жена командира батальона «Азов» Дениса Прокопенко.

По состоянию на 17:30, 10 мая петицию подписали 1,125 миллиона человек.

Подписавшиеся призывают возобновить заседание Генассамблеи ООН для рассмотрения гуманитарной ситуации в Мариуполе и принять резолюцию с требованием к РФ обеспечить эвакуацию всех людей из «Азовстали» на подконтрольную Украине территорию или в третьи страны.

Активисты призывают международное сообщество принять все необходимые меры и выступить гарантами, чтобы: