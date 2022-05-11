«Новая почта» открыла первое мобильное отделение: оно автономно работает от солнечных батарей в селе, где были бои

В селе Стоянка, расположенном на житомирской трассе совсем рядом с Киевом, открыли первое мобильное отделение «Новой почты». Село пострадало в результате боевых действий.

Об этом пишет kiev.vgorode.

Мобильное отделение, внешне похожее на торговый киоск, полностью автономно и может работать в местности, где имеются проблемы с электричеством. Солнечные батареи расположены на крыше отделения, а внутри имеется кондиционер.

В отделении одновременно имеют возможность работать два человека. Они могут обрабатывать до 10 тысяч почтовых отправлений в течение месяца, причем в таком отделении могут приниматься и выдаваться все виды отправлений, которыми занимается «Новая почта». После доставки мобильного терминала на местность оно может начать работу буквально через несколько минут после установки.

Планируется, что мобильное отделение, находящееся в селе на улице Мелиораторов, будет работать в Стоянке всего 2-3 недели, за которые «Новая почта» восстановит работу стационарного отделения. Затем мобильный контейнер перевезут в другое место, где будет в этом потребность.

Напомним, что в середине апреля сообщалось о том, что «Новая почта» возобновила работу половины своих отделений