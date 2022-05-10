В Украине более 8 миллионов внутренне перемещенных людей: это на четверть больше, чем два месяца назад

Из-за полномасштабного вторжения россии более восьми миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома в пределах Украины.

Такие данные 10 мая привела Международная организация по миграции (МОМ) – специализированное учреждение ООН, пишет Суспільне.

По состоянию на 3 мая, по данным МОМ, всего почти 13,7 миллионов украинцев покинули свои дома, из них за пределы Украины выехали более 5,6 миллионов человек. При этом 2,7 миллиона украинцев вернулись из-за границы в Украину с начала войны.

Если сравнить с данными ООН за 16 марта, количество внутренне перемещенных людей в Украине выросло на 24%. Большинство людей уехали из Харьковской области (23%), Киева (20%), Донецкой (16%), Киевской (12%) и Николаевской (5%) областей.

В то же время, больше всего внутренне перемещенных людей в Украине приняли Киевщина (9%), Львовщина (9%), Днепропетровщина (8%), Хмельницкая (8%) и Винницкая (7%). 41% внутри перемещенных людей из Украины живет отдельно от своей семьи.