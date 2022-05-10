Оккупанты вывозят награбленное имущество с «Пологовского» и «Снигиревского» элеваторов ГК «Прометей»

Военные рф вывозят украденную продукцию с элеваторов ГК «Прометей», находящихся на временно неконтролируемой украинской властью территории Запорожской и Николаевской областей. В частности, речь идет о грабеже зерновых, масличных, а также минеральных удобрений с «Пологовского» (Запорожская обл., Пологовский р-н) и «Снигиревского» (Николаевская обл., Снигиревский р-н) элеваторов.

Как уточнили в компании, с территории зернохранилищного комплекса «Пологи» оккупанты незаконно вывезли более 100 тонн минеральных удобрений, предназначавшихся для реализации фермерам в рамках реализации программ поддержки сельхозпроизводителей – партнеров ГК «Прометей». Кроме того, известно об изувеченных помещениях, оргтехнитехнике, охранной системе, а также о поврежденной инфраструктуре отдельных подразделений элеватора. Работники предприятия также сообщили о вывозе части офисной техники и мебели.

У «Снигиревского эелеватора» похожие проблемы. По словам директора зернохранилищного комплекса Тараса Шруня, ежедневно с территории элеватора оккупанты вывозят семена подсолнечника и минеральные удобрения. Известно также о разрушениях производственно-технологической лаборатории и охранной системы, изувеченной офисной мебели и оргтехнике.

«Российские варвары разворовывают продукцию, которая предназначалась для наших фермеров, а также для отгрузки иностранным клиентам. Эти мародеры вывозят грузы тоннами с элеваторов на временно оккупированных территориях, а то, что вывезти не хотят, или не удается – крушат. Они разрушают все на своем пути!», - поделились в компании.

Вместе с тем, в ГК «Прометей» сообщили, что будут продолжать обеспечивать работу тех активов, которые находятся на безопасных территориях. Предприятия будут осуществлять хозяйственную деятельность, следуя нормам украинского законодательства.

«Пологовский» и «Снигиревский» зернохранилищные комплексы не будут вносить изменения в управление предприятиями. Вместе с тем, несмотря на повреждения отдельных подразделений, работа элеваторов выстроена с учетом того, что эти активы в данный момент не всегда имеют возможность осуществлять непрерывную хозяйственную деятельность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников зернохранилищ нет.

«Задача ГК «Прометей» на данный момент – это обеспечение сохранности и качества товара на тех элеваторах, а также производственных компаниях, где это возможно. От этого напрямую зависит продовольственная стабильность», - подчеркнули в пресс-службе компании.

Как ранее сообщали в компании, сейчас в зоне риска находится 8 зернохранилищних комплексов из 33, входящих в элеваторный дивизион Группы Компаний «Прометей».