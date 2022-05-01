Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Во вторник, 10 мая, на 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Об этом сообщил народный депутат и бывший глава ВР Дмитрий Разумков в Facebook.

«Большая потеря для всей Украины. Сегодня ушел из жизни Леонид Кравчук – первый Президент Украины, первый Председатель Верховной Рады и деятель, стоявший у истоков современной украинской государственности».

«Эти события (война в Украине, – ред.) его убили. Мы до последнего верили...», - сообщило LB.ua со ссылкой на близкие к экс-президенту источники.

По информации «Украинских новостей», Кравчук ушел из жизни около 17:00 в результате продолжительной болезни.

Справка

Первый президент Украины родился 10 января 1934 года в селе Большой Житин Волынского воеводства (ныне Ровенская область).

Получил образование по специальности "Бухгалтерский учет" в Ровенском кооперативном экономико-правовом техникуме (нынешний Ровенский кооперативный экономико-правовой колледж) в период с 1950 по 1953. Впоследствии окончил Киевский государственный университет, получил специальность преподавателя общественных наук ЦК КПСС (1970). Получил степень кандидата экономических наук.

С 1958 – член КПСС. В 1958-1960 преподавал политэкономию в Черновицком финансовом техникуме. В 1960-1967 был консультантом-методистом Дома политпросвещения, лектором, помощником секретаря, заведующим отделом пропаганды и агитации Черновицкого областного комитета КПУ.

В 1990-1991 - член Политбюро ЦК КПУ и Председатель Верховной Рады Украины.

Народный депутат Украины Х-XIV (в том числе I-IV) созывов.

1 декабря 1991 года Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, набрав 61,6% голосов.

На досрочных президентских выборах 1994 (на проведение которых он согласился под давлением массовых беспорядков лета 1993) во втором туре проиграл Леониду Кучме, набрал 45,1% голосов.

Избран народным депутатом в 1994-м — на довыборах в Теребовлянском мажоритарном округе Тернопольской области. В 1998 году, оставаясь беспартийным, возглавил избирательный список Социал-демократической партии Украины (объединенной). В преддверии голосования вступил в СДПУ(о) и привел ее в Верховную Раду.

С октября 1998 член Политбюро и Политсовета СДПУ(о). В 2002-2006 возглавлял фракцию СДПУ(о) в Верховной Раде Украины.

С 1999 - сопредседатель Всеукраинского объединения демократических сил "Злагода". В 2006 году возглавил список оппозиционного блока "Не так". По итогам выборов тот не преодолел 3-процентный барьер (1,1%).

В ноябре 2004 года лишен звания почетного доктора (Doctor honoris causa) Киево-Могилянской академии за "негражданскую позицию во время Оранжевой революции".

Леонид Кравчук был Почетным Президентом Международного общественного объединения Ровенское землячество. Также – почетным Председателем Всеукраинского фонда содействия международному общению «Украинское народное посольство» (с 1994). А с 2011 – Почётный Президент Фонда «Перспективная Украина».

В июле 2020 года на общественных началах стал главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе. Соответствующее распоряжение №424/2020 рп от 30 июля опубликовано на сайте главы государства. Впоследствии оставил работу в делегации из-за проблем со здоровьем.

29 июня 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. После операции он находился в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. С сентября проходил реабилитацию.