ІТ-отрасль Украины получила рекордные экспортные поступления, несмотря на войну

Украинский ІТ-сектор обеспечил рекордные 2 миллиарда долларов экспортных поступлений в I квартале 2022 года.

Об этом сообщила Ассоциация IT Ukraine.

В прошлом году в первом квартале финансовый результат экспортной ІТ-отрасли составил 1,44 миллиарда долларов – за год объем ІТ-экспорта увеличился на 28%.

В феврале украинский ІТ-рынок достиг самого высокого за всю историю украинского ІТ-рынка ежемесячного показателя экспорта – 839 млн дол. США, что на 43% больше аналогичного периода 2021 года (480 млн долл. США). В марте 2022 года ІТ-отрасль Украины сохранила 96% объема экспорта компьютерных услуг (522 млн. долл. США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (546 млн. долл. США), несмотря на военное состояние, мобилизацию, вынужденную релокацию бизнеса и команд.