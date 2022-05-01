«По завершении боевых действий все сделаем лучше, чем было»: Замглавы ОП Тимошенко осмотрел последствия войны на Николаевщине

В Николаевской области с визитом находится заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он осмотрел разрушенные в результате боевых действий мосты и дороги.

Об этом Тимошенко написал в Telegram.

«В Николаевской области продолжаем обустраивать возможности проезда, несмотря на разрушенные мосты и путепроводы. Сегодня увидел масштабы разрушений, причиненные нам РФ. Мосты, дороги – все то, что они не видели на собственной родине, есть и будет на нашей», - написал Тимошенко.

По его словам, временные сооружения для проезда уже оборудованы в Вознесенске и Новой Одессе. На участке Благовещенское – Николаев продолжаются работы по разборке разрушенного моста. Калиновка – Снигиревка пока проезда нет из-за вражеских обстрелов.

«По завершении боевых действий все сделаем лучше, чем было. Восстановление инфраструктурных объектов во всех регионах Украины происходит после согласования с военными администрациями и вооруженными силами Украины», - добавил замглавы ОП.

Как следует из фото, Тимошенко по области сопровождают председатель ОВА Виталий Ким и начальник областной САД Александр Антощук.