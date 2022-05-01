Глава облсовета Замазеева рассказала, как Гумштаб Николаевщины «Світлі справи» помогал населению с водой, пока город оставался без водоснабжения

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11.05.2022 12:30

Гуманитарный штаб Николаевской области (БФ «Світлі справи») организовал подвоз более 20 тонн воды жителям города, пока Николаев оставался без водоснабжения.

Об этом на странице в Facebook рассказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Добрый день! Мы из Украины! Светлые дела – объединяют! Друзья, централизованные поставки воды постепенно восстанавливаются. Почти месяц Николаев был без воды. В это время волонтеры гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі Справи») делали все возможное для обеспечения населения технической и питьевой водой:

- предоставлено военным частям, больницам, военкоматам, интернатам 50 бочек для хранения воды размером 1 куб. м.

-развезено более 90 куб. м воды для жителей.

-Обустроены 2 стационарные точки выдачи воды (ул. Шевченко, 59/3 и ул. Кирова, 218).

-Раздали населению более 20 тонн воды», - написала она.

Замазеева также поблагодарила все соседние города, которые помогали Николаеву.

«Спасибо всем, кто приобщился к обеспечению николаевцев водой. Особая благодарность нашим соседям из г. Одесса, г. Баштанка, Новодолинской общины Одесской области, Николаевского водоканала и т.д. Мы еще раз доказали – вместе мы сила!», - добавила глава облсовета.

У кого есть желания и возможности – приобщайтесь к Светлым делам!

0800300520 (БФ «Світлі справи»)

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